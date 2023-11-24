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01:50, 24 ноября 2023Мир

Вучич похвалил «зловещий звук» вертолетов Ми-35 российского производства

Президент Сербии Вучич похвалил вертолеты Ми-35 российского производства

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич похвалил полученные от Кипра вертолеты Ми-35 российского производства и отметил, что любит их больше, чем все остальные вертолеты в армии страны. Его слова приводит агентство Танюг.

«Звук, который слышите от Ми-35 настолько зловещий. Есть и самолеты и все, но когда слышите этот прерывистый звук, остается только бежать и прятаться», — рассказал глава государства.

Кипр передал Сербии 11 Ми-35П российского производства на основании соглашения о перепродаже, заключенного в июне. Вучич осмотрел вертолеты на военном аэродроме Батайница. Он добавил, что они будут перекрашены с учетом ландшафта и маскировочной раскраски сербской армии.

Ранее сообщалось, что Сербия стала чаще закупать военную технику на Западе и в Китае. Военный аналитик Александр Радич объяснил переориентацию оборонного сектора Сербии сложностями в регулярном обслуживании боевых машин российского производства после начала специальной военной операции на Украине.

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      Марина Совина
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