Сербия стала чаще закупать военную технику на Западе и в Китае

Военный аналитик Радич: Сербия стала закупать больше военной техники на Западе и в Китае

Военный аналитик Александр Радич заявил, что крупнейший смотр вооружений армии Сербии «Гранит 2023» показал, что страна стала чаще закупать военную технику на Западе и в Китае. Его слова передает РИА Новости.

Эксперт связал решение оборонного сектора Сербии переориентироваться на закупку техники, произведенной в Китае или западных странах, сложностями в регулярном обслуживании боевых машин российского производства после начала специальной военной операции на Украине.

«Несмотря на список техники, заказанной в России в 2021 году, предпочтение в последние несколько лет отдается другим поставщикам. Франция заключила очень много договоров с Сербией, их будет еще больше. (…) Наряду с Францией в списке стран-поставщиков вооружений для Сербии: Германия, Испания, а также КНР, откуда поступили БПЛА и ЗРК FK-3», — пояснил Радич.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич пожаловался, что представители Запада надоели ему постоянными требованиями ввести санкции против России. «Пристали ко мне с введением санкций и только этим, мне надоел уже этот вопрос. Только и повторяют, чтобы поддержал санкции», — отметил он.

Также Вучич выразил уверенность в том, что западные государства продолжат усиливать давление на Белград по вопросу введения санкций в отношении России. «Будет хуже, да, давление снаружи есть и будет еще сильнее, особенно в июне. От нас требовали ввести санкции, но я принимаю решения и несу за них ответственность», — заявил он.

В апреле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на Сербию оказывают беспрецедентное давление из-за ее отношений с Россией. Он также подчеркнул, что в Кремле будут внимательно следить за совместными учениями Сербии и НАТО «Платиновый волк».