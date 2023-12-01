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16:34, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится долгожданная для пользователей функция

Пользователи WhatsApp смогут устанавливать логины в учетных записях

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится долгожданная для пользователей функция. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты портала рассказали, что WhatsApp работает над функцией, позволяющей устанавливать логины в учетных записях. Благодаря этой функции пользователи смогут искать нужные контакты без необходимости вводить их номер телефона, отметили эксперты.

«Опция повышает конфиденциальность за счет устранения необходимости делиться личными телефонными номерами», — говорится в статье. При этом, как отметили эксперты, пользователям не обязательно будет устанавливать логин.

Функция поиска контакта по имени находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения, заключили специалисты WABetaInfo.

Ранее пользователям WhatsApp стала доступна новая функция, которая позволяет привязывать электронную почту к учетным записям.

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      Олег Давыдов
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