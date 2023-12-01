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18:04, 1 декабря 2023Бывший СССР

Военный эксперт высказался о новой фазе украинского конфликта

Военный эксперт Кнутов: новая фаза СВО означает провал украинского наступления
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о начале новой фазы конфликта означают провал наступления Киева. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он объяснил, как это повлияет на специальную военную операцию (СВО).

Новая фаза — это в представлении Зеленского. Она, по сути, означает, что Зеленский в такой обтекаемой форме признал поражение украинской армии и провал контрнаступления

Юрий Кнутоввоенный эксперт

«Он фактически заявил, что будут строиться дополнительные линии вдоль российской границы до Западной Украины. Это Харьковская, Сумская, Черниговская и Киевская области. Но укрепления эти можно строить не сейчас, сейчас распутица, поэтому, если выкопать окопы, они тут же обвалятся от воды и дождей, такая же история будет с блиндажами, надо ждать заморозков. Более того, чтобы построить новую линию обороны, надо потратить до полугода. Нужны мощнейшие ресурсы, как финансовые, так и технические, строительные. Учитывая ситуацию в украинской армии, где некому служить, я сомневаюсь, что Зеленскому удастся к лету создать подобного рода полноценную и качественную линию обороны», — пояснил он.

Как заявил президент Украины в интервью Associated Press, конфликт между Москвой и Киевом переходит на новый этап. По его словам, холодное время года осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск.

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      Варвара Кошечкина
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