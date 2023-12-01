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12:49, 1 декабря 2023Из жизни

Загадочные черные шары вынесло на пляж в США

В США на берег штата Нью-Джерси вынесло шарики мазута неизвестного происхождения

Кадр: WABC-TV New York

В США на пляж штата Нью-Джерси вынесло загадочные черные шары. Об этом сообщает WABC-TV.

Первыми о ЧП заявили в администрации прибрежного общественного парка Seven Presidents Park в городе Лонг-Бранч 28 ноября. Там рассказали, что на берегу появились черные сгустки размером около пяти сантиметров. Береговая охрана быстро выяснила, что шарики маслянистой субстанции являются мазутом, однако их происхождение остается неизвестным. Местные власти утверждают, что утечек на предприятиях штата не было.

Правительство сформировало специальную группу для проверки акватории и поисков нефтяных пятен. Облет территории авиацией береговой охраны не выявил следов выброса нефти.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, мазут может появляться в воде не только по причинам техногенного характера, но и в случае естественного просачивания нефти или природного газа сквозь дно.

Ранее тысячу загадочных синих шариков вынесло на берег в Великобритании. Эксперты местного фонда защиты дикой природы предположили, что их сбросили в реку на электростанции Хартлпул, где подобные абразивные сферы используют для очистки труб.

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      Никита Савин
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