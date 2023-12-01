Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
02:33, 1 декабря 2023Среда обитания

Замурованную коммунальщиками при ремонте труб собаку спасли в Омске

Мэр Омска Шелест: запертую в подвале при ремонте труб собаку освободили
Архивное

Архивное. Фото: Justin Veenema / Unsplash

Запертую в подвале во время проведении работ по замене отопительных труб собаку спасли в Омске. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Моторной, 11. «Спешу сообщить что животное вызволено из внезапного плена», — заявил градоначальник. По его словам, бригада Тепловой компании дополнительно осмотрит помещение на предмет присутствия других животных. Шелест также подчеркнул, что данный вопрос находится на его личном контроле.

О замурованной коммунальщиками собаке ранее сообщил телеканал RT. Одна из местных жительниц сняла видео, на котором показала место заточения животного. На записи можно увидеть, что отверстие, через которое животное может дышать, совсем небольшое.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названы три главных изменения в жизни россиян в декабре. Что ждет автомобилистов, туристов и пользователей соцсетей?

      В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов

      В Чехии оценили идею о защитном куполе НАТО над Украиной

      В Германии объяснили успешность атак российских беспилотников на Украине

      Замурованную коммунальщиками при ремонте труб собаку спасли в Омске

      Названы последствия потери Финляндией российских туристов

      На Украине рассказали о лазейке для уклонистов от мобилизации

      Извращенец нашел способ подглядывать под юбки с помощью дыры в ботинке

      Отмену выборов на Украине объяснили желанием США затянуть конфликт

      ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости