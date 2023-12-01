Замурованную коммунальщиками при ремонте труб собаку спасли в Омске

Мэр Омска Шелест: запертую в подвале при ремонте труб собаку освободили

Запертую в подвале во время проведении работ по замене отопительных труб собаку спасли в Омске. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Моторной, 11. «Спешу сообщить что животное вызволено из внезапного плена», — заявил градоначальник. По его словам, бригада Тепловой компании дополнительно осмотрит помещение на предмет присутствия других животных. Шелест также подчеркнул, что данный вопрос находится на его личном контроле.

О замурованной коммунальщиками собаке ранее сообщил телеканал RT. Одна из местных жительниц сняла видео, на котором показала место заточения животного. На записи можно увидеть, что отверстие, через которое животное может дышать, совсем небольшое.