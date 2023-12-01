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08:33, 1 декабря 2023Забота о себе

Желающей вернуть сексуальное влечение после родов женщине дали совет

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Молодой матери, желающей вернуть исчезнувшее после родов сексуальное влечение, дала совет сексолог, психотерапевт Памела Коннолли. Колонку специалистки опубликовало издание The Guardian.

По словам женщины, ее ребенку уже три месяца. С момента родов у нее пропал интерес к сексу, хотя до этого они с мужем были довольны своей половой жизнью. «Моя сексуальная часть уснула, и все ощущения очень тусклые. Я кормлю грудью, не ощущаю тело как свое. Думаю, что нет ничего менее сексуального, чем быть матерью», — написала она, попросив совета по восстановлению либидо.

Коннолли рекомендовала не торопить себя. «Совершенно нормально для женщины потерять интерес к сексу после родов, потому что в это время надо сконцентрироваться на ребенке. Не тревожьтесь о том, вернется ли либидо — это случится в нужное время, когда ребенок немного подрастет и ваши гормоны снова станут поддерживать здоровое влечение», — написала сексолог, выразив надежду, что муж поддержит автора письма и будет терпеливым.

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      Александра Лисица
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