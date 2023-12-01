Популярная юмористка с ТНТ раскрыла отношение мужа к ее шуткам о нем

Юмористка Яровицына рассказала, что ее муж нормально относится к шуткам о нем

Популярная юмористка, участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Зоя Яровицына раскрыла отношение ее мужа, продюсера стендап-проектов Романа Колесникова к ее шуткам о нем. В интервью телеведущей Юлии Меньшовой она заявила, что супруг нормально воспринимает ее юмор. Запись их разговора доступна на YouTube.

«Рома в юморе сам всю жизнь, он автор, он продюсер, он всю жизнь этим занимается. (…) Ему будет стыдно за меня, если у меня будет несмешно, если я буду что-то говорить и люди не будут смеяться, (...) а не за то, что я про него что-то говорю», — сказала Яровицына, отвечая на вопрос о том, как муж относится к ее шуткам о нем.

По словам юмористки, супругу не понравилась только одна шутка, с которой она выступала на технической вечеринке. «Это была какая-то такая шутка про него с перебором, то есть я ее говорю и в момент понимаю, что она и не работает, и людям как-то некомфортно», — уточнила она. Яровицына добавила, что муж высказал свое недовольство этой шуткой, после чего она убрала ее из монолога.

Яровицына и Колесников поженились в 2016 году. Будущие супруги познакомились на съемках шоу Comedy Battle на ТНТ.

Ранее Яровицына рассказала, что во время путешествия в Великобританию не сталкивалась с негативным отношением из-за своего российского гражданства. Юмористка добавила, что Лондон произвел на нее очень приятное впечатление.