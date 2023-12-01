В Минобороны рассказали о звонках украинских пленных домой

Минобороны России рассказало о звонках пленных бойцов ВСУ родным на Украине

Сотрудники военной полиции позволили украинским военнопленным, находящимся в Запорожской области, связаться со своими родственниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Сотрудник военной полиции с позывным Сталкер рассказал, что родственники восьми из десяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этой группе ничего не знали об их судьбе до телефонных звонков. «Мы должны быть друг к другу внимательными, понимать, что мы опираемся на закон, на законы военного времени, на все конвенции, поэтому мы относимся друг к другу как люди», — добавил он.

По данным ТАСС, один из пленных, позвонивший домой, рассказал, что его «кормят классно, не обижают, не бьют». Другой боец ВСУ признался своей матери, что не ожидал такого хорошего отношения со стороны российских военных.

Уточняется, что те пленные, кто не смогли дозвониться родным, записывали голосовые сообщения.

Ранее 1 декабря уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова назвала главный вопрос, интересующий украинских военнопленных. По ее словам, все бойцы спрашивают, когда можно будет вернуться домой.