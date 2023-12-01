Москалькова назвала главный вопрос украинских пленных

Москалькова: пленных бойцов ВСУ больше всего интересует, когда они будут дома

Украинских пленных больше всего интересует, когда они окажутся дома. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Первый и главный вопрос, который звучал со стороны украинских военнослужащих, все украинские военнослужащие задают один вопрос: когда можно быстрее домой», — пояснила она.

По ее словам, у некоторых пленных бойцов есть хронические заболевания, требующие особой медицинской поддержки. Больных хотелось бы в первую очередь вернуть домой, отметила омбудсмен.

Ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил (ВС) России, командир «Ахмата» Апти Алаудинов рассказал об отношении к украинским пленным. По его словам, когда солдат Вооруженных сил Украины попадает в плен, его уже не считают врагом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик о военной помощи.