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12:17, 1 декабря 2023Россия

Москалькова назвала главный вопрос украинских пленных

Москалькова: пленных бойцов ВСУ больше всего интересует, когда они будут дома

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Украинских пленных больше всего интересует, когда они окажутся дома. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Первый и главный вопрос, который звучал со стороны украинских военнослужащих, все украинские военнослужащие задают один вопрос: когда можно быстрее домой», — пояснила она.

По ее словам, у некоторых пленных бойцов есть хронические заболевания, требующие особой медицинской поддержки. Больных хотелось бы в первую очередь вернуть домой, отметила омбудсмен.

Ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил (ВС) России, командир «Ахмата» Апти Алаудинов рассказал об отношении к украинским пленным. По его словам, когда солдат Вооруженных сил Украины попадает в плен, его уже не считают врагом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик о военной помощи.

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