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00:48, 31 октября 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» рассказал об отношении к украинским военнопленным

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что не видит врагов в пленных бойцах ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинские военнослужащие после попадания в плен не рассматриваются как враги, об этом заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, пишет РИА Новости.

Он отметил, что отношение ко всем, вне зависимости от их взглядов и подразделений, в которых они служили, одинаковое. Алаудинов рассказал о трех военнопленных. Первый, военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), добровольно перешел на сторону армии РФ. Второй, сторонник «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России), уточнил он. Третий, боец 426-го батальона 142-й бригады ВСУ, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не включать его в списки на обмен.

Как указал Алаудинов, никто из них не пострадал. «Потому что люди, которые попадают в плен, они для нас не являются врагами», — объяснил он отношение к военным.

Ранее российские военнопленные на Украине пожаловались на пытки в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

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      Марина Совина
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