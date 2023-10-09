Российские военнопленные на Украине пожаловались ООН на пытки

ООН сообщила о жалобах российских пленных на пытки со стороны украинских военных

Российские военнопленные на Украине пожаловались на пытки в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом сообщила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло, передает РИА Новости.

По ее словам, УВКПЧ опросило 26 российских военнопленных, все из них — мужчины. «12 из них сообщили, что подвергались пыткам или плохому обращению во время допросов в неофициальных местах содержания, прежде чем были переведены в официальные места содержания», — заявила Дикарло.

Ранее российские следователи предъявили обвинение в военных преступлениях заместителю командира войсковой части А3160 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Бурковскому. По данным Следственного комитета России, он допустил жестокое обращение с российскими военными.

Кроме того, СКР расследует факт пытки и удушения российского пленного бойцами ВСУ. Поводом стало распространенное в соцсетях видео.