Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:38, 9 октября 2023Бывший СССР

Российские военнопленные на Украине пожаловались ООН на пытки

ООН сообщила о жалобах российских пленных на пытки со стороны украинских военных

Фото: Евгений Малолетка / AP

Российские военнопленные на Украине пожаловались на пытки в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом сообщила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло, передает РИА Новости.

По ее словам, УВКПЧ опросило 26 российских военнопленных, все из них — мужчины. «12 из них сообщили, что подвергались пыткам или плохому обращению во время допросов в неофициальных местах содержания, прежде чем были переведены в официальные места содержания», — заявила Дикарло.

Ранее российские следователи предъявили обвинение в военных преступлениях заместителю командира войсковой части А3160 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Бурковскому. По данным Следственного комитета России, он допустил жестокое обращение с российскими военными.

Кроме того, СКР расследует факт пытки и удушения российского пленного бойцами ВСУ. Поводом стало распространенное в соцсетях видео.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военнопленные на Украине пожаловались ООН на пытки

    Российский комик раccказал о пробежке босиком в минус 53

    Во Франции заявили о конце союза с Германией

    Жена фермера случайно скормила буйволу золотое ожерелье

    Российская модель попозировала в откровенном образе для иностранного журнала

    Российский пенсионер домогался девятилетней девочки на пляже и получил 14 лет

    Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС в Израиле

    Нурмагомедов выступил в поддержку Палестины

    Эрдоган обсудил с президентом Палестины конфликт с Израилем

    На Украине заявили о нехватке угля для предстоящей зимы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости