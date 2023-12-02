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10:21, 2 декабря 2023Россия

Бастрыкин поручил проверить случай с травмированием ребенка на уроке физкультуры

Бастрыкин потребовал доложить об инциденте с травмой ребенка в школе Златоуста

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Председатель Следственного комитат (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства инцидента в одной из школ Челябинской области, когда ребенку не оказали помощь после перелома ноги на уроке физкультуры. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о случае, произошедшем в школе города Златоуст. Девочка получила перелом ноги во время занятий спортом, однако учителя не стали отпускать ее к врачу и не вызвали медиков. Несколько уроков она просидела с травмой.

«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Он поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — отчитались в пресс-службе.

Ранее председатель СК заинтересовался массовым отравлением россиян в Астрахани. Мигранты из Средней Азии распространяли в городе партию некачественного метадона, из-за которого пострадали несколько десятков человек.

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      Алевтина Запольская
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