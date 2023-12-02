Бойцы ВСУ пожаловались на кишащую мышами военную форму

Опубликовано видео со свившими гнезда в военной форме ВСУ мышами

«Политика Страны» / Telegram

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на кишащие мышами окопы. Грызуны даже залезают в военную форму бойцов и вьют там гнезда, соответствующее видео опубликовало издание «Страна» в Telegram-канале.

На кадрах несколько мужчин, стоя в окопе, вытряхивают куртку одного из сослуживцев. Из нее на пол выпадают сразу несколько мышей. Затем куртку протягивают ее владельцу, предлагая надеть, но он начинает отбрыкиваться ногами, видео сопровождается отборной нецензурной лексикой.

На следующем кадре автор видео направляет свет на полчища мышей, копошащихся возле кроватей, проводов, обуви украинских военных, залезающих в упаковки из-под еды.

Ранее сообщалось, что ВСУ лишились Интернета из-за нашествия мышей в окопах. Грызуны наводняют окопы в поисках еды и тепла и портят проводку.