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06:05, 23 ноября 2023Интернет и СМИ

ВСУ столкнулись в зоне СВО с неожиданным противником

Japan Times: толпы мышей в окопах перегрызают бойцам ВСУ доступ в интернет
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Полчища грызунов, появившиеся в окопах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, стали для них неожиданным противником. Военнослужащие столкнулись с проблемой доступа в интернет, так как мыши перегрызают проводку, сообщает Japan Times.

«Я не видел ни одной мыши прошлой зимой, но этой осенью и в начале зимы их просто толпы», — приводит издание слова украинского военнослужащего Дмитрия. По его словам, грызуны испортили ему свитер, который прислала жена, также им нравится атаковать терминалы спутникового Интернета Starlink.

Автор статьи рассказал, что мыши наводняют окопы в поисках еды и тепла, а украинские бойцы пытаются бороться с ними с помощью липких ловушек. Он добавил, что в это время года грызуны — не единственная проблема украинцев: из-за опавших с деревьев листьях российским дронам стало проще обнаружить позиции ВСУ.

Ранее сообщалось, что командиры ВСУ украли 38 миллионов гривен на закупках генераторов по завышенным ценам. При этом большая часть приборов не передавалась в зону боевых действий, а хранилась на складах, военнослужащие получили менее 15 процентов от закупленного оборудования.

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      Александра Синицына
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