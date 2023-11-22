На Украине раскрыли кражу командирами ВСУ миллиона долларов

ТСН: командиры ВСУ украли 38 миллионов гривен на закупках генераторов

Командиры черниговской части Вооруженных сил Украины (ВСУ) украли почти миллион долларов на закупках генераторов. Об этом заявил телеканал ТСН.

Уточняется, что командиры покупали генераторы по завышенным ценам. «Должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, чем изменяли условия договора», — говорится в материале. В результате действий военных стране был нанесен ущерб в размере 38 миллионов гривен.

При этом, отмечает телеканал, закупленные генераторы не поставлялись в подразделения, а хранились на складах. В части же было передано менее 15 процентов от общего объема оборудования.

В прошлом году на Украине правоохранители раскрыли информацию о трех представителях Министерства обороны республики, которые завладели средствами на сумму более полумиллиона долларов, направленными на закупку военной амуниции.