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17:01, 2 декабря 2023Бывший СССР

Депутата Верховной Рады избили в киевском СИЗО

Адвокаты депутата Рады Дубинского сообщили, что его избили в киевском СИЗО

Фото: Inked Pixels / Shutterstock / Fotodom

Неизвестные избили в киевском СИЗО депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который находится там по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на адвокатов политика.

По словам защитников, к нему оперативно вызвали скорую помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.

«Вчера, часов в девять, меня перекинули в другую камеру. Там меня с часу до трех ночи ******* [били], по ощущениям, сломали ребро. (...) После я до утра сидел на стуле в прихожей часов до 11. Затем меня забрали обратно, только камера уже другая», — говорится в записке, которую депутат передал юристам.

Дубинскому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Как полагает следствие, мужчина передавал записи телефонных разговоров бывшего президента страны Петра Порошенко с действующим американским лидером Джо Байденом по заказу российских спецслужб.

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      Алевтина Запольская
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