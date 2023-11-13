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17:03, 13 ноября 2023Бывший СССР

Обвиненный в госизмене украинский депутат оказался Буратино

В СБУ заявили, что депутат Рады Дубинский работал на РФ под позывным Буратино

Фото: Стрингер / РИА Новости

Обвиненный в государственной измене депутат Верховной Рады якобы Александр Дубинский работал на Россию под позывным Буратино. Об этом заявила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

«Подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины. (…) По материалам следствия, он имел позывной Буратино и входил в состав преступной организации», — говорится в публикации.

В СБУ уточнили, что основной задачей организации является расшатывание общественно-политической ситуации на Украине и дискредитация страны на международной арене. По версии ведомства, нардеп распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве республики.

Ранее сообщалось, что Дубинскому предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. До этого Печерский районный суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест в связи с подозрением в незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу.

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      Кристина Есикова
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