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11:45, 2 декабря 2023Бывший СССР

США поставят в Литву боевые беспилотники

Минобороны Литвы сообщило, что получит партию БПЛА Switchblade 600 от США

Фото: Sarah Pysher / U.S. Marine Corps photo by Pfc.

Литва получит от США новую партию боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Switchblade 600 уже в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны республики Арвидас Анушаускас, его слова цитирует ТАСС.

Вместе с дронами Вашингтон поставит союзнику комплекты запуска и управления к ним, а также поддерживающие технические пакеты и симуляторы для обучения военнослужащих. Стоимость контракта оценивается как минимум в 45 миллионов евро.

«Мы станем первой после самих США страной, на вооружение армии которой будут поставлены новые беспилотники, которые значительно укрепят наши возможности по защите передислокации подразделений», — сказал Анушаускас.

Switchblade 600 — тактический барражирующий боеприпас, разработанный американской компанией AeroVironment. Его общая дальность полета достигает 80 километров. БПЛА способен нести на себе боевую часть ПТРК Javelin, предназначенную для уничтожения бронетехники.

Ранее стало известно, что покупку Switchblade 600 у США запросили власти Израиля. ЦАХАЛ захотел приобрести 200 дронов для борьбы с боевиками ХАМАС, однако американцы заверили, что не располагают таким количеством.

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      Алевтина Запольская
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