Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:15, 15 ноября 2023Мир

США незаметно нарастили военную помощь Израилю

Bloomberg: Пентагон продолжает наращивать военную помощь Израилю

Фото: Tsafrir Abayov / AP

США незаметно нарастили военную помощь Израилю, несмотря на звучащие все чаще призывы к американскому руководству избежать жертв среди гражданского населения в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ Пентагона с перечнем запрошенного оружия.

Документ называется «Запросы высокопоставленного лидера Израиля» и датирован концом октября. В соответствии с ним, оружие либо уже поставляется, либо Пентагон работает над тем, чтобы направить его из запасов в США и Европы. На конец октября были доставлены 36 тысяч снарядов к 30-миллиметровым пушкам, 1800 противобункерных боеприпасов M141 и не менее 3500 приборов ночного видения.

Отмечается, что помощь Израилю продолжает поступать почти ежедневно. США быстро поставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

Материалы по теме:
Тактику ХАМАС сравнили с действиями ИГ в Ираке. Станет ли операция в Газе повторением кровопролитной битвы за Мосул?
Тактику ХАМАС сравнили с действиями ИГ в Ираке. Станет ли операция в Газе повторением кровопролитной битвы за Мосул?
1 ноября 2023
«Это одна из возможностей» Израильский министр допустил ядерный удар по Газе
«Это одна из возможностей» Израильский министр допустил ядерный удар по Газе
5 ноября 2023

Помимо прочего, Израиль запросил более 57 тысяч 155-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, 20 тысяч винтовок M4A1, до пяти тысяч приборов ночного видения PVS-14, три тысячи ручных противобункерных боеприпасов M141, 400 120-миллиметровых минометов и 75 тактических машин армии и морской пехоты. К тому же Израилю нужны 200 беспилотников Switchblade 600, но их нет на вооружении американской армии.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Стэн Браун заявил, что между Израилем и Украиной отсутствует конкуренция в вопросе вооружений. Представитель Госдепа указал, что США могут оказывать помощь обеим странам, так как в целом их потребности «значительно различаются». Браун также отметил, что Вашингтон ежегодно выделяет около 3,3 миллиарда долларов на сотрудничество с Израилем в области безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские дипломаты призвали помочь брошенной в Мексике 73-летней россиянке. Почему сын с женой-украинкой оставили ее?

      Раскрыты строгие противопоказания для употребления кофе

      На Украине мужчину отправили на фронт после дезертирства и условного срока

      Россиянам назвали лучшую ночь для наблюдения за метеорным потоком Леониды

      Жена известного российского блогера погибла в ДТП

      Экс-премьер Украины назвал вероятной смену режима в Киеве после ухода Байдена

      В США рассказали о провале политики Байдена по денуклеаризации КНДР

      Раскрыта причина смерти сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина

      Снежный апокалипсис в российском городе показали на видео

      На МКАД грузовик насмерть сбил человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости