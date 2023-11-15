Bloomberg: Пентагон продолжает наращивать военную помощь Израилю

США незаметно нарастили военную помощь Израилю, несмотря на звучащие все чаще призывы к американскому руководству избежать жертв среди гражданского населения в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ Пентагона с перечнем запрошенного оружия.

Документ называется «Запросы высокопоставленного лидера Израиля» и датирован концом октября. В соответствии с ним, оружие либо уже поставляется, либо Пентагон работает над тем, чтобы направить его из запасов в США и Европы. На конец октября были доставлены 36 тысяч снарядов к 30-миллиметровым пушкам, 1800 противобункерных боеприпасов M141 и не менее 3500 приборов ночного видения.

Отмечается, что помощь Израилю продолжает поступать почти ежедневно. США быстро поставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

Помимо прочего, Израиль запросил более 57 тысяч 155-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, 20 тысяч винтовок M4A1, до пяти тысяч приборов ночного видения PVS-14, три тысячи ручных противобункерных боеприпасов M141, 400 120-миллиметровых минометов и 75 тактических машин армии и морской пехоты. К тому же Израилю нужны 200 беспилотников Switchblade 600, но их нет на вооружении американской армии.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Стэн Браун заявил, что между Израилем и Украиной отсутствует конкуренция в вопросе вооружений. Представитель Госдепа указал, что США могут оказывать помощь обеим странам, так как в целом их потребности «значительно различаются». Браун также отметил, что Вашингтон ежегодно выделяет около 3,3 миллиарда долларов на сотрудничество с Израилем в области безопасности.

