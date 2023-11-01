Тактику ХАМАС сравнили с действиями ИГ в Ираке. Станет ли операция в Газе повторением кровопролитной битвы за Мосул?

Военный эксперт Рыбин сравнил оборону ХАМАС в секторе Газа с тактикой ИГ в Ираке

Израиль все никак не приступит к широкомасштабному наступлению на ХАМАС в секторе Газа. По неофициальным данным, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) даже отказалось от этих планов после консультаций с США в пользу более осторожной тактики.

Борьба с палестинскими боевиками в хорошо укрепленных подземных тоннелях Газы грозит израильской стороне огромными потерями, предупреждают эксперты. Военный обозреватель Александр Рыбин считает, что в Газе вполне может повториться сценарий кровопролитной битвы за Мосул (Ирак), когда иракские военные при поддержке США и шиитского ополчения пытались выбить из города террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). По просьбе «Ленты.ру» эксперт проанализировал тактику ИГ и сравнил ее с методами обороны ХАМАС в секторе Газа.

Битва за Мосул: ожидание и реальность

Битва за Мосул началась в октябре 2016-го, спустя почти два года после того, как ИГ без сопротивления захватило город. Тогда правительственные силы просто отступили, бросив огромное количество различных видов вооружения, включая вертолеты и тактические ракеты.

В 2016 году, имея многократное численное превосходство, а также подавляющее преимущество в технике, в частности господство в воздухе, иракские генералы и их союзники рассчитывали разгромить террористов в Мосуле за считаные недели. План состоял в том, чтобы полностью блокировать город и, постепенно сжимая кольцо, уничтожать силы террористов.

7-15 тысяч боевиков ИГ находились в 1,5-миллионном Мосуле к моменту начала операции армии Ирака и США

Однако в армии Ирака не учли, что террористы создали сети тоннелей, ходов, скрытых опорных пунктов, разработали тактику боев в условиях плотной городской застройки. Для ведения обороны им не требовалось тяжелое вооружение: танки, тактические ракеты и даже авиация, которые они захватили у правительственных сил. Они сделали ставку на использование стрелкового оружия, ручных гранатометов, мин, а также управляемых смертниками бронеавтомобилей и бульдозеров, начиненных взрывчаткой.

Когда штурм Мосула начался и иракские и американские военные руководители еще лелеяли надежду, что город будет взят в скором времени, террористы запускали правительственные силы в глубь кварталов и атаковали из засады. Один из самых известных примеров такой тактики — разгром иракской колонны 9-й механизированной дивизии в больнице «Аль-Салам».

Мосул, 31 декабря 2016 года. Военный иракской армии осматривает тела погибших террористов Фото: Khalid al Mousily / Reuters

Боевики запустили колонну из десятков единиц бронетехники и сотен солдат дивизии в свой глубокий тыл. Когда правительственные силы разместились в больнице, ожидая, что вскоре к ним подойдут другие подразделения, боевики ИГ стали их методично расстреливать из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, террористы появлялись в тылу у занявших круговую оборону иракцев из тоннелей, заранее подведенных к комплексу больницы.

Вдобавок ко всему иракская авиация и самолеты Военно-воздушных сил США стали наносить ракетно-бомбовые удары по больнице, чтобы поддержать осажденных, но в результате из-за царящего хаоса гибли, в том числе, иракские солдаты. Разгром колонны был полным: десятки уничтоженных или захваченных единиц бронетехники, сотни погибших, раненых или попавших в плен — его сравнивают с гибелью Майкопской бригады в январе 1995-го в Грозном.

Гибель 131-й Майкопской бригады в штурме Грозного Майкопская 131-я отдельная мотострелковая бригада участвовала в новогоднем штурме Грозного, начавшемся 31 декабря 1994 года. В ее задачи входил захват железнодорожного вокзала. Задача была выполнена к 13:00 того же дня, подразделение без труда зашло в пустой вокзал. Однако к вечеру бригада вместе с подразделениями мотострелкового батальона и танковой роты 81-го мотострелкового полк оказалась в двойном кольце боевиков. В ожидании подкрепления и при попытке отступления подразделение потеряло 157 человек (около 80 процентов личного состава). Погибли в том числе командир бригады полковник Иван Савин и весь командный состав. Еще порядка трех десятков военнослужащих были убиты при попытке вырваться из окружения.

После этого в армии Ирака сменили тактику. Военные стали сносить ударами артиллерии и авиации кварталы, где сталкивались с малейшим сопротивлением террористов, а только потом туда заходили силы регулярной армии или федеральной полиции. Если по ним стреляли, то они отступали, и в дело опять вступали артиллерия и авиация.

Правительственные силы почти полностью отказались от использования тяжелой бронетехники, которую террористы легко жгли на узких улицах Мосула. На земле пехоту поддерживали в основном колесные бронеавтомобили «Хамви». В качестве «противоядия» от заминированных автомобилей, управляемых смертниками, которые въезжали на позиции иракской армии и взрывались там, стали по мере продвижения строить баррикады. Прошли квартал, построили баррикаду, подогнали броневики, закрепились. Дальше идут подразделения спецназа, проводят разведку. Если боевиков в квартале не обнаружено, наземные силы продвигались дальше и снова строили баррикады.

Мосул, март 2017 года. Правительственные войска атакуют позиции террористов Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Почти каждый месяц военное и политическое руководство Ирака объявляло о «начале решающей фазы по освобождению Мосула». В итоге битва за Мосул длилась до июля 2017 года. Центр города, где были блокированы остатки сил ИГ, был полностью разрушен. До сих пор город не восстановлен, под руинами находят останки солдат, мирных жителей и террористов.

8 тысяч гражданских погибли в Мосуле во время операции против террористов ИГ (число может быть больше, так как в городе до сих пор находят тела погибших)

Всего, по разным оценкам, в ходе битвы за Мосул погибли не менее 1,4 тысячи военнослужащих армии Ирака и их союзников, более 7 тысяч получили ранения, точное количество погибших боевиков ИГИЛ неизвестно — называются цифры от 2 тысяч до 10 тысяч.

На какие жертвы готов Израиль ради победы над ХАМАС?

В секторе Газа имеются тоннели, опорные пункты и другие узлы обороны, не уступающие тем фортификациям, которые были в свое время созданы ИГИЛ в Мосуле. Победить ХАМАС лишь ударами с воздуха и с помощью ракетно-артиллерийских обстрелов не получится: будут большие потери среди боевиков радикальной палестинской организации и многочисленные жертвы среди гражданского населения, но это не сломит саму организацию.

Подразделения ЦАХАЛ на юге Израиля, 10 октября 2023 года Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль в патовой ситуации. Генералы еврейского государства должны показать, что они одержали победу над ХАМАС. После провала израильской разведки, которая и привела к атаке ХАМАС 7 октября, им нужно доказать, что палестинской организации нанесено катастрофическое поражение. Но это невозможно без ввода наземных сил, что грозит огромными потерями для израильской армии, возможно, самыми большими со времен последней войны Израиля против коалиции арабских государств в 1973 году.

Кроме того, наземная операция неизбежно приведет к большим жертвам среди мирного населения сектора Газа. И если в США эти жертвы, скорее всего, политические круги постараются игнорировать, то в Европе гибель мирных палестинцев уже вызывает резкую критику со стороны местных политических организаций и медиа. К тому же обострятся отношения между Израилем и арабскими государствами. Например, Саудовская Аравия уже приостановила «разморозку» своих отношений с Израилем, которая происходила несколько последних лет, после начала боевых действий Израиля и ХАМАС.

8,5 тысячи палестинцев погибли в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Большинство из них женщины и дети

Также вторжение в сектор Газа может привести к открытию новых фронтов. Свою операцию против северных районов Израиля пригрозила начать ливанская шиитская группировка «Хезболла» в случае эскалации ситуации на палестинской территории. А сирийская армия, которая не признает контроль еврейского государства на Голанских высотах, вполне вероятно, попытается отбить высоты. Также не стоит забывать об угрозах Ирана, который обещает помощь своим союзникам на Ближнем Востоке, если Израиль начнет наземную операцию в Газе.

Одно сейчас можно констатировать совершенно точно: затягивание боевых действий Израиля против ХАМАС обязательно приведет к политическому кризису внутри еврейского государства. В свою очередь, для палестинских боевиков затягивание боевых действий выгодно, так как на их стороне тем или иным способом будет выступать все больше мусульманских государств и организаций.