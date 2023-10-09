Нападение ХАМАС стало результатом провала разведки Израиля. Как боевики два года обманывали спецслужбы?

NYT: к нападению ХАМАС привел ошеломляющий провал израильской разведки

Израильская разведка не смогла выявить подготовку ХАМАС к масштабной операции, которая длилась почти два года, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ПВО страны оказались полностью неподготовленными к обороне в момент нападения. Об этом заявили бывшие и действующие сотрудники администрации Белого дома. Все, что известно о причинах провала разведки Израиля, — в материале «Ленты.ру».

В ХАМАС заставили Израиль поверить, что им нужны деньги

Как сообщает источник, близкий к ХАМАС, палестинские боевики готовили операцию два года. В течение этого времени они старались создать впечатление, что сосредоточены на совместном с Израилем решении экономических проблем сектора Газа, а не на конфронтации.

Еще в 2021 году, после последних крупных столкновений с ХАМАС, Израиль принял решение обеспечить базовый уровень экономической стабильности в Газе, надеясь тем самым снизить риск эскалации межнационального конфликта. Правительство страны выдало жителям Газы тысячи разрешений на работу в Израиле, где зарплата в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства в десятки раз превышает уровень заработной платы в анклаве.

20 тысяч жителей сектора Газа ежедневно приезжало на территорию Израиля на работу

Тактика ХАМАС вызвала возмущение других исламских группировок

Следуя своей тактике, ХАМАС воздерживалось от военных операций против Израиля в течение последних двух лет. На Западном Берегу, контролируемом президентом Палестины Махмудом Аббасом и его группировкой «Фатх», сдержанность ХАМАС подвергалась критике. Лидеров движения даже обвинили в бегстве в арабские столицы, чтобы жить в «роскошных отелях и виллах», оставляя своих людей в нищете в Газе.

В то же время Израиль переключил свое внимание с ХАМАС на Саудовскую Аравию, стремясь нормализировать отношения с другим своим противником.

Израиль не воспринял всерьез подготовку ХАМАС к нападению

Все это время ХАМАС активно готовилось к нападению, в частности, боевики отрабатывали высадку десанта и штурм на макете израильского поселения и снимали процесс на видео.

Однако, как сообщили источники The New York Times (NYT), израильская разведка не обратила на это внимания, будучи уверенной, что до конфронтации не дойдет. По словам представителя израильского Министерства обороны, ни одна из израильских спецслужб «не имела конкретного предупреждения о подготовке ХАМАС скоординированной атаки на земле, море и воздухе».

Ранее Израиль озвучил новые данные о погибших в результате нападения ХАМАС. На данный момент около 800 граждан Израиля погибли и более 2400 были ранены. Число погибших в результате ответных ударов по сектору Газа превысило 370.

Кроме того, минимум 130 израильтян попали в плен к ХАМАС и группировке «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Катар и США ведут переговоры с ХАМАС по освобождению заложников.