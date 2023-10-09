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11:54, 9 октября 2023Мир

Стало известно о способах дезинформации ХАМАС разведки Израиля

Reuters: ХАМАС создало для разведки Израиля впечатление о нежелании вести войну

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Палестинское движение ХАМАС убедило Израиль в нежелании вести войну и создало впечатление, что сосредоточилось на экономических проблемах, в то время как боевики группировки проходили военную подготовку на виду у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает Reuters.

«ХАМАС использовало беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что оно не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции», — заявил близкий к ХАМАС источник.

Ранее израильский политолог и бывший советник министра внутренней безопасности страны Алекс Векслер признал, что Израиль упустил момент атаки на страну палестинской группировки ХАМАС. По его словам,израильские власти также не смогли предотвратить нападение, несмотря на то, что были о нем осведомлены. В свою очередь, в США утверждают, что атака палестинских боевиков ХАМАС стала возможным из-за огромного провала разведки Израиля, которая не смогла выявить подготовку ХАМАС к мастштабной операции, а также полной неподготовленности армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ПВО страны.

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    Дарья Балацкая
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