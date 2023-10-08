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06:41, 8 октября 2023Мир

В Израиле признали свою ошибку в отношении атаки ХАМАС

Израильский политолог Векслер: власти страны упустили момент нападения ХАМАС

Фото: Ashraf Amra / Stringer / Reuters

Израиль упустил момент атаки на страну палестинской группировки ХАМАС, признал израильский политолог и бывший советник министра внутренней безопасности страны Алекс Векслер. Его слова приводит «Ридус».

«Да, надо признать — мы это вторжение прозевали», — отметил он. При этом, как подчеркнул политолог, подобная ситуация уже случалась пятьдесят лет назад, когда страну атаковали Египет и Сирия. Он уточнил, что тогда израильские власти также не смогли предотвратить нападение, несмотря на то, что были о нем осведомлены.

По словам Векслера, правительство страны привыкло к военным действиям со стороны ХАМАС, поскольку группировка «постоянно открывает стрельбу, хотя бы в сторону моря». Он также добавил, что ежедневно на работу в Израиль приезжают около 20 тысяч жителей сектора Газа. Политолог пояснил, что израильское руководство полагало, что в связи с этим вылазки ХАМАС будут происходить реже.

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    Марина Совина
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