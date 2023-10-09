В США указали на провал разведки и армии Израиля по нападению ХАМАС

NYT: атака ХАМАС выявила огромный провал разведки и армии Израиля

Атака палестинских боевиков ХАМАС стала возможным из-за огромного провала разведки Израиля, которая не смогла выявить подготовку ХАМАС к мастштабной операции, а также полной неподготовленности армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ПВО страны. На это The New York Times (NYT) указали бывшие и действующие сотрудники администрации Белого дома.

«Разрушительная внезапная атака Хамаса представляла собой столь же ошеломляющий провал разведки Израиля, который включал в себя незамеченные предупреждения, подавленную [палестинскими ракетами] ПВО и медленную реакцию явно неподготовленных вооруженных сил. ХАМАС добился полной тактической неожиданности», — говорится в публикации.

По словам представителя израильского министерства обороны, ни одна из израильских спецслужб «не имела конкретного предупреждения о подготовке ХАМАС скоординированной атаки на земле, море и воздухе».

«ХАМАС бросил вызов самой фундаментальной концепции израильского сдерживания», — заявил генерал Корпуса Морской пехоты США в отставке и бывший высокопоставленный американский военачальник Кеннет Маккензи-младший.

Утром 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля и предприняли ряд атак на приграничную с сектором израильскую территорию. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».