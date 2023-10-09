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14:25, 9 октября 2023Мир

Израиль сообщил новые данные о погибших после нападения ХАМАС

800 граждан Израиля погибли после нападения ХАМАС, 2400 человек пострадали

Фото: Amir Cohen / Reuters

На данный момент около 800 граждан Израиля погибли после нападения палестинских боевиков движения ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на радио Kan.

Также, по уточненным данным, около 2400 человек пострадали.

Вечером 8 октября сообщалось о более 600 погибших и более 2000 раненых в результате нападения. Израильские власти отмечали, что данные не окончательные, и количество погибших и пострадавших будет расти.

Армия обороны Израиля вторые сутки отражает атаку боевиков, в ответных ударах по сектору Газа погибло не менее 370 человек. Также глава Минобороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду сектора Газа.

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    Антон Похиляк
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