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20:07, 8 октября 2023Мир

США не сочли атаку ХАМАС попыткой воспользоваться концентрацией Запада на Киеве

Блинкен: атака ХАМАС не была попыткой воспользоваться концентрацией на Киеве

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Атака палестинского движения ХАМАС не была попыткой воспользоваться концентрацией Запада на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, чьи слова приводит телекомпания CBS.

«Нет, я так не думаю», — сказал Блинкен в ответ на вопрос американской журналистки Маргарет Бреннан, была ли это попытка воспользоваться вниманием Запада к Киеву.

Госсекретарь заявил, что Вашингтон ведет активную работу, пытаясь помочь Саудовской Аравии и Израилю нормализовать отношения, а также углубить отношения Иерусалима с другими странами.

«Это очень тяжелая работа, и не ясно, сможем ли мы достичь этого. Если сможем, то это действительно изменило бы перспективы всего региона в будущем», — пояснил он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю. Отмечается, что Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы о ситуации и намерены остаться в тесном контакте с израильскими партнерами.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Никита Абрамов
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