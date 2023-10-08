США не сочли атаку ХАМАС попыткой воспользоваться концентрацией Запада на Киеве

Блинкен: атака ХАМАС не была попыткой воспользоваться концентрацией на Киеве

Атака палестинского движения ХАМАС не была попыткой воспользоваться концентрацией Запада на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, чьи слова приводит телекомпания CBS.

«Нет, я так не думаю», — сказал Блинкен в ответ на вопрос американской журналистки Маргарет Бреннан, была ли это попытка воспользоваться вниманием Запада к Киеву.

Госсекретарь заявил, что Вашингтон ведет активную работу, пытаясь помочь Саудовской Аравии и Израилю нормализовать отношения, а также углубить отношения Иерусалима с другими странами.

«Это очень тяжелая работа, и не ясно, сможем ли мы достичь этого. Если сможем, то это действительно изменило бы перспективы всего региона в будущем», — пояснил он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю. Отмечается, что Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы о ситуации и намерены остаться в тесном контакте с израильскими партнерами.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.