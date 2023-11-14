В США заявили об отсутствии конкуренции между Израилем и Украиной

Госдеп США опроверг конкуренцию между Израилем и Украиной в вопросе вооружений

Между Израилем и Украиной отсутствует конкуренция в вопросе вооружений, хотя обеим странам в ряде случаев нужно одно и то же оружие. На эту тему высказался заместитель помощника госсекретаря США Стэн Браун в интервью Defense One.

По его словам, поставки оружия Украине и Израилю — это два разных процесса, поскольку большая часть оружия, отправляемого Киеву, поступает со складов Министерства обороны США, в то время как Израиль закупил оружие для собственных нужд. Браун указал, что Вашингтон ежегодно выделяет около 3,3 миллиарда долларов на сотрудничество с Израилем в области безопасности и расходует еще примерно 500 миллионов долларов на средства противовоздушной обороны.

«В некоторых случаях они нуждаются в одном и том же оружии, и мы смогли предоставить его обоим партнерам», — отметил дипломат. Представитель Госдепа добавил, что США могут оказывать помощь обеим странам, так как в целом их потребности «значительно различаются». «Так что в вопросе использования оружия между партнерами нет большой конкуренции», — заключил Браун.

Между тем ранее The New York Times писала, что Украина и Израиль могут начать соперничество за получение оружия от США. Газета объяснила, что американские власти решили передать армии Израиля десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые изначально были обещаны Украине.