Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении

МО: ВСУ потеряли до 450 военнослужащих за неделю на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 450 военнослужащих за неделю на херсонском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Также в результате упреждающих действий Российской армии и огневых налетов артиллерии среди потерь украинской стороны оказались 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. «Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника», — отчитались в ведомстве.

Отмечается, что противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны новую партию модернизированных истребителей Су-30СМ2, а также учебно-боевых самолетов Як-130.