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10:39, 2 декабря 2023Наука и техника

Минобороны получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2

ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-30СМ2 и учебных самолетов Як-130
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны новую партию модернизированных истребителей Су-30СМ2, а также учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу производителя.

Строительством машин, как уточнили в корпорации, занимался Иркутский авиационный завод. На предприятии уже приступили к производству следующей партии самолетов для Военно-космических сил (ВКС) по программе 2024 года.

«Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы», — говорится в сообщении.

Истребители Су-30СМ2 отличаются большей дальностью обнаружения воздушных целей и наличием современных высокоточных ракет, способных поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров. Учебно-боевой Як-130 является базовым самолетом для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России.

Ранее стало известно, что в ВКС начнет массовое обучение летчиков применению в зоне проведения спецоперации умных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Обучение будет проходить на истребителях-бомбардировщиках Су-34.

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      Алевтина Запольская
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