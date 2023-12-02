На Камчатке водитель сбил колонну военных на трассе

На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных

На Камчатке автомобиль врезался в колонну военнослужащих-срочников на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ДТП произошло рано утром в субботу, 2 декабря, на 26-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово, недалеко от воинской части. Согласно предварительным данным, за рулем машины также был военный.

Известно, что один из сослуживцев был в светоотражающем жилете, однако водитель не успел среагировать и сбил колонну, поскольку двигался на скорости около 80 километров в час. В результате шесть человек госпитализированы, еще нескольким помощь была оказана на месте.

В июле в Киеве водитель сбил двух военнослужащих, дежуривших на блокпосту. Один из них был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, другого спасти не удалось. Водителя задержали на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.