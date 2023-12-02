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14:48, 2 декабря 2023Силовые структуры

На российского бизнесмена завели уголовное дело о незаконной добыче нефти

На главу нефтяной компании из Ингушетии завели дело о незаконной добыче сырья

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На главу нефтяной компании из Ингушетии завели уголовное дело о незаконном предпринимательстве — следствие считает, что бизнесмен нелегально добыл и реализовал крупный объем сырья. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД по республике. Фамилия и имя бизнесмена, как и название компании, не раскрываются.

По данным следователей, выручка за незаконно добытую и проданную нефть составила более 50 миллионов рублей. Незаконная добыча велась с 1 января по 12 сентября 2023 года. В доме бизнесмена уже прошли обыски.

«30 ноября 2023 года в ходе обысков по месту жительства мужчины и в служебных помещениях возглавляемой им организации изъяты документы и электронные носители, свидетельствующие о противоправной деятельности бизнесмена», — рассказали в региональном МВД.

По пункту «б» статьи 171 («Незаконное предпринимательство, совершенное в особо крупном размере») УК РФ предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере дохода за период до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что на лишенного полномочий российского депутата завели дело из-за миллиарда рублей.

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