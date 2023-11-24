На лишенного полномочий российского депутата завели дело из-за миллиарда рублей

В Красноярске МВД возбудило дело о мошенничестве против экс-депутата Гольдмана

Следователь МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве против бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, лишенного полномочий днем ранее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование было инициировано в связи с обращением более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад». Предварительная сумма причиненного им ущерба превышает один миллиард рублей.

Следствие намерено объявить Гольдмана в международный розыск, а также ходатайствовать об аресте 380 объектов недвижимости, принадлежащих экс-депутату и его сельскохозяйственному холдингу.

23 ноября красноярское Заксобрание приняло решение о досрочном лишении Гольдмана депутатских полномочий. Он был избран в местный парламент в 2011 году.

В марте 2023 года суд признал Гольдмана виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия, из которого рабочий, занимавшийся строительством дома депутата, открыл стрельбу во время конфликта с другим работником. Тот от полученных ранений не выжил.