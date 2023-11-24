Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:40, 24 ноября 2023Силовые структуры

На лишенного полномочий российского депутата завели дело из-за миллиарда рублей

В Красноярске МВД возбудило дело о мошенничестве против экс-депутата Гольдмана

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следователь МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве против бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, лишенного полномочий днем ранее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование было инициировано в связи с обращением более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад». Предварительная сумма причиненного им ущерба превышает один миллиард рублей.

Следствие намерено объявить Гольдмана в международный розыск, а также ходатайствовать об аресте 380 объектов недвижимости, принадлежащих экс-депутату и его сельскохозяйственному холдингу.

23 ноября красноярское Заксобрание приняло решение о досрочном лишении Гольдмана депутатских полномочий. Он был избран в местный парламент в 2011 году.

В марте 2023 года суд признал Гольдмана виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия, из которого рабочий, занимавшийся строительством дома депутата, открыл стрельбу во время конфликта с другим работником. Тот от полученных ранений не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Что, черт возьми, происходит?» Ученые обнаружили космический луч огромной мощности, но не смогли определить его природу

      Названы повышающие риск рака полости рта продукты

      Почти полсотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

      Мошенники заставили 82-летнего руководителя ансамбля поджечь военкомат в Перми

      В Москве школьники и студенты нашли уникальные архивные документы

      В Британию прибыло почти рекордное число мигрантов вопреки усилиям правительства

      Пекин предложил властям России помогать продажам китайских автомобилей

      Финляндия захотела ограничить подачу заявок об убежище

      Ким Чен Ын объяснил причину запуска нового северокорейского спутника

      Деньги на льготные автокредиты для россиян закончились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости