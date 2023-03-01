Российского депутата осудили за небрежное хранение оружия

Суд Красноярска оштрафовал депутата Гольдмана за небрежное хранение оружия

Суд Красноярска назначил штраф 47-летнему местному депутату Роману Гольдману за небрежное хранение оружия, из которого было совершено убийство. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Гольдмана признали виновным по статье 224 («Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека») УК РФ. Следствие и суд установили, что депутат оставил свой заряженный карабин «Сайга-410К» в доступном для посторонних людей месте. В результате этого рабочий, который занимался строительством дома депутата, смог похитить оружие и ранить из него своего 24-летнего коллегу.

Гольдман вину не признал.

Ранее сообщалось, что стрелявший погиб от смертельного ранения. В него выстрелил 71-летний хозяин соседнего участка, куда за помощью обратился раненый потерпевший. Изначально в отношении пенсионера возбудили дело об убийстве, однако позже оно было расценено как необходимая оборона и прекращено.