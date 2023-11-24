Бывшего российского депутата объявили в розыск по делу о мошенничестве

МВД объявило в розыск экс-депутата Гольдмана за мошенничество на 1 млрд руб.

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, проходящего по уголовному делу о мошенничестве с ущербом на один миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках расследования полицейские проводят обыски на десяти объектах сельскохозяйственного холдинга Гольдмана.

Ранее 24 ноября стало известно, что в отношении лишенного накануне депутатских полномочий экс-парламентария возбудили уголовное дело в связи с обращением более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад». Следствие намерено ходатайствовать об аресте 380 объектов недвижимости, принадлежащих Гольдману.

23 ноября красноярское Заксобрание приняло решение о досрочном лишении его депутатских полномочий. Его избрали в местный парламент в 2011 году.

В марте 2023 года суд признал Гольдмана виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия, из которого рабочий, занимавшийся строительством дома депутата, открыл стрельбу во время конфликта с другим работником. В результате полученных ранений тот не выжил.