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22:57, 2 декабря 2023Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского в желании избавиться от неугодных ему людей

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский избавляется от неугодных людей
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в желании избавиться от неугодных ему людей.

Политик отметил, что, исходя из заявлений лидера, его действий и влияния на происходящие процессы становится ясно, что все противники любым способом должны быть уничтожены.

«Остаться должны только приверженцы и последователи Зеленского. А все остальные должны быть так или иначе стерты в жесточайшей форме», — заявил Соскин.

Экс-советник также указал на продолжение обострения конфликта между президентом и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Соскин сообщил, что офис Зеленского дал команду главам военно-политических администраций не вступать в контакты с главкомом. По мнению политика, украинский лидер находится на пределе, он и все его окружение настроено на выстраивание диктатуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина движется к авторитаризму из-за политики ее президента. По его словам, страна идет к тому, что в ней все будет зависеть от настроения одного человека.

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      Марина Совина
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