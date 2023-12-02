На Украине признали частичное задействование Россией своего потенциала в воздухе

В Воздушных силах Украины заявили, что РФ использует 300 единиц авиации в СВО

Россия в рамках специальной военной операции (СВО) использует около 300 единиц авиации из полутора тысяч, лишь частично реализуя свой потенциал в воздухе. Об этом в интервью на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона сообщил официальный представитель Воздушных силы Украины Юрий Игнат.

По словам военного, российские самолеты и вертолеты совершают боевые вылеты с 30-40 аэродромов, пять из которых расположены в Крыму.

Ранее на Украине предъявили заочное обвинение командующему Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу. СБУ обвиняет российского офицера в нарушении правил ведения войны.