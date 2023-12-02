Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:32, 2 декабря 2023Бывший СССР

На Украине признали частичное задействование Россией своего потенциала в воздухе

В Воздушных силах Украины заявили, что РФ использует 300 единиц авиации в СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Россия в рамках специальной военной операции (СВО) использует около 300 единиц авиации из полутора тысяч, лишь частично реализуя свой потенциал в воздухе. Об этом в интервью на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона сообщил официальный представитель Воздушных силы Украины Юрий Игнат.

По словам военного, российские самолеты и вертолеты совершают боевые вылеты с 30-40 аэродромов, пять из которых расположены в Крыму.

Ранее на Украине предъявили заочное обвинение командующему Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу. СБУ обвиняет российского офицера в нарушении правил ведения войны.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине признали частичное задействование Россией своего потенциала в воздухе

      В офисе Зеленского опровергли перебои с поставками оружия из Польши

      Nestle отозвала претензию к производителю кормов из-за российской рекламы

      Развеян популярный миф о пользе моркови и черники для глаз

      «Факел» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

      Зеленский захотел провести выборы без главного конкурента

      Озвучено число потерь среди населения сектора Газа

      Стало известно о судебном розыске экс-участника группы «Мираж»

      Раскрыт подарок для двухмиллионного посетителя форума «Россия» на ВДНХ

      Стало известно о больших потерях ВСУ из-за необычной тактики российских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости