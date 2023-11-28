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17:13, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине предъявили обвинение командующему Дальней авиацией ВКС России

СБУ заочно предъявила обвинение командующему дальней авиацией России Кобылашу
Сергей Кобылаш

Сергей Кобылаш. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение командующему Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале силового ведомства.

СБУ обвиняет российского офицера в нарушении правил ведения войны. По данным силовиков, являясь уроженцем Одессы, Кобылаш принимает непосредственное участие в боевых действиях с первых дней проведения специальной военной операции.

«На основании собранных доказательств следователи (заочно) сообщили Кобылашу о подозрении по статьям "нарушение законов и обычаев ведения войны, сопряженное с умышленным убийством"», — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ также утверждают, что принимают меры для привлечения обвиняемого к ответственности. Однако это не первый подобный случай, и ранее заочные обвинения ни к каким последствиям не приводили.

Так, 16 октября обвинение было предъявлено главе Росгвардии Виктору Золотову. В то же время обвинения получил ряд сотрудников ФСБ России и руководители СБУ, работавшие во времена президентства Виктора Януковича.

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      Александр Курбатов
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