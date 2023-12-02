Десятки авиарейсов задержали и отменили в Москве из-за непогоды

«Яндекс.Расписание»: 40 авиарейсов задержали и отменили в Москве из-за непогоды

Несколько десятков задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 7:10, во Внуково задержали и отменили 19 вылетов. В аэропорту Домодедово задержали 12 самолетов, еще два рейса отменили. В Шереметьево задерживаются на вылет семь рейсов.

Как пишет РИА Новости, Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и обещает принять меры в случае нарушения прав пассажиров со стороны авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что у пассажира рейса российской авиакомпании из Коломбо (Шри-Ланка) в Москву заподозрили лихорадку денге. До окончания рейса больного мужчину отсадили от попутчиков, а по прибытии осмотрели и вывели из самолета.