В Минэнерго США опровергли подготовку к подземным ядерным испытаниям в Неваде

США не ведут никакой подготовки к подземным ядерным испытаниям на полигоне в штате Невада. Об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго страны Джилл Хруби в интервью для портала Arms Control Association.

Чиновник подтвердила сообщения, что власти используют полигон для проведения различных экспериментов с химическими взрывами. При этом она подчеркнула, что те ведутся без возникновения цепной ядерной реакции. Слухи о готовности применить ядерное оружие на объекте она опровергла.

«Нам нужно говорить отчетливей о том, что мы делаем, потому что нам нечего скрывать», — сказала Хруби. Она назвала обоснованным повышенное внимание общественности к полигону, а также сообщила о планах правительства модернизировать его инфраструктуру для улучшения возможности выявлять ядерные взрывы в других точках планеты.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Белый Дом тормозит вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Вашингтон также продолжает поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру, рассказал он.