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09:44, 2 декабря 2023Мир

США опровергли подготовку к подземным ядерным испытаниям в Неваде

В Минэнерго США опровергли подготовку к подземным ядерным испытаниям в Неваде

Фото: Steve Marcus SM /JJ / Reuters

США не ведут никакой подготовки к подземным ядерным испытаниям на полигоне в штате Невада. Об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго страны Джилл Хруби в интервью для портала Arms Control Association.

Чиновник подтвердила сообщения, что власти используют полигон для проведения различных экспериментов с химическими взрывами. При этом она подчеркнула, что те ведутся без возникновения цепной ядерной реакции. Слухи о готовности применить ядерное оружие на объекте она опровергла.

«Нам нужно говорить отчетливей о том, что мы делаем, потому что нам нечего скрывать», — сказала Хруби. Она назвала обоснованным повышенное внимание общественности к полигону, а также сообщила о планах правительства модернизировать его инфраструктуру для улучшения возможности выявлять ядерные взрывы в других точках планеты.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Белый Дом тормозит вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Вашингтон также продолжает поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру, рассказал он.

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      Алевтина Запольская
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