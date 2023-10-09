Антонов раскритиковал США за поддержку своей военной ядерной инфраструктуры

Посол Антонов: США продолжают поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру

Власти США тормозят вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Вашингтон также продолжает поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру, рассказал посол России в Штатах Анатолий Антонов в своем Telegram-канале.

Так посол прокомментировал критику позиции Москвы по ДВЗЯИ со стороны Госдепартамента.

«Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе "что позволено США, не позволено другим странам"», — объяснил Антонов.

По словам посла, США — последнее государство, которое может «читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ». Более 25 лет Вашингтон тормозит процесс вступления Договора в силу, отказываясь его ратифицировать. Администрация президента США продолжает поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности, отметил Антонов.

Ранее в США выразили обеспокоенность планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Так в Госдепе прокомментировали слова президента России Владимира Путина, который заявил, что Москва может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавших документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать.

В сентябре МИД России призвал США срочно принять шаги для ратификации ДВЗЯИ.