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10:12, 2 декабря 2023Мир

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл во Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл во вьетнамский порт Камрань

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России прибыл во вьетнамский порт Камрань, включая большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга». Об этом сообщает ТАСС.

Отряд был встречен торжественной церемонией, в которой принял участие генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков. В ходе своего приветственного слова Садыков отметил, что Камрань остается «очень важным портом» для России, в котором «были заложены традиции боевого братства и дружбы между народами Советского Союза и Вьетнама».

Целью прибытия кораблей является деловой визит, который продлится до 4 декабря. Предполагается, что моряки проведут встречи с командованием четвертого военно-морского района Вьетнамской народной армии и руководством Народного комитета (администрации) провинции Кханьхоа. Также в планы входят совместные товарищеские спортивные соревнования с вьетнамскими коллегами и посещение достопримечательностей города Нячанг.

Ранее стало известно о планах США создать разведывательную сеть в Азии в рамках партнерств со странами региона для противостоянию Китаю. По словам чиновников, этот шаг также предполагает усиление двустороннего обмена информацией с Японией, Индией и Вьетнамом.

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      Максим Габриелян
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