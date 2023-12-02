Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл во Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл во вьетнамский порт Камрань

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России прибыл во вьетнамский порт Камрань, включая большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга». Об этом сообщает ТАСС.

Отряд был встречен торжественной церемонией, в которой принял участие генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков. В ходе своего приветственного слова Садыков отметил, что Камрань остается «очень важным портом» для России, в котором «были заложены традиции боевого братства и дружбы между народами Советского Союза и Вьетнама».

Целью прибытия кораблей является деловой визит, который продлится до 4 декабря. Предполагается, что моряки проведут встречи с командованием четвертого военно-морского района Вьетнамской народной армии и руководством Народного комитета (администрации) провинции Кханьхоа. Также в планы входят совместные товарищеские спортивные соревнования с вьетнамскими коллегами и посещение достопримечательностей города Нячанг.

Ранее стало известно о планах США создать разведывательную сеть в Азии в рамках партнерств со странами региона для противостоянию Китаю. По словам чиновников, этот шаг также предполагает усиление двустороннего обмена информацией с Японией, Индией и Вьетнамом.