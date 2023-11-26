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05:50, 26 ноября 2023Мир

США заявили о планах развернуть в Азии новые ракеты средней дальности

США развернут в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности в 2024 году

Фото: Reuters

Соединенные Штаты развернут в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности в 2024 году. Об этом сообщил командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн, пишет издание Defence One.

Такие меры будут приняты в рамках своих усилий США по сдерживанию Китая от вторжения на Тайвань, пояснил Флинн. При этом он отказался уточнять, когда именно и где будут размещены ракеты. В то же время командующий Тихоокеанскими силами США отметил, что речь идет об ограниченном количестве «Томагавков» наземного базирования и зенитных ракетах SM-6.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США занялись вопросами размещения запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) систем в Европе и Азии. Он оценил позицию Вашингтона как деструктивную и отметил, что намерения США наносят «мощный удар по глобальной стабильности».

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      Марина Совина
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