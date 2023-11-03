В МИД заявили о намерении США разместить в Европе и Азии запрещенные ракеты

Рябков: США занялись вопросами размещения запрещенных ракет в Европе и Азии

США занялись вопросами размещения запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) систем в Европе и Азии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ».

«Сейчас они ускоренно двигаются в направлении практического размещения соответствующих систем», — указал дипломат. Рябков оценил позицию Вашингтона как деструктивную и отметил, что намерения США наносят «мощный удар по глобальной стабильности».

По словам замминистра, российская сторона еще с момента первых упреков в нарушении ДРСМД из-за создания ракеты 9М729 «проявляла максимальную открытость и готовность к диалогу», а также практическому показу данной системы Соединенным Штатам.

«Все это было перечеркнуто и не воспринято под предлогом того, что "а что вы нам хотите показать, мы и так все знаем". Они всегда знают все лучше, чем те, кто говорит о каких-то собственных интересах, собственных системах… им это всегда виднее и понятнее», — обратил внимание Рябков, подчеркнув, что на такой основе нельзя построить продуктивный диалог.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва готова решиться на ответные меры в случае, если Вашингтон разместит ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) на территории европейских государств.

«Суть в том, что односторонний мораторий России на размещение наземных РСМД прямо увязан с действиями США в данной сфере. Недвусмысленные формулировки о неизбежности наших зеркальных контрмер [против США], использованные российским руководством при объявлении упомянутого моратория, не оставляют пространства для иных интерпретаций», — объяснил дипломат.