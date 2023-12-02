В США раскритиковали новый план Залужного

Журналист Моррис: Залужный не сможет набирать по 20 тысяч солдат при потерях

Американский журналист Клейтон Моррис прокомментировал данные, что в частной беседе главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о намерениях призывать не менее 20 тысяч граждан в месяц. Об этом Моррис высказался в эфире YouTube-канала Redacted.

Моррис раскритиковал новый план Залужного и предположил, что тот не сможет набирать по 20 тысяч солдат при больших потерях ВСУ.

«Весь план на 2024 год заключается в том, чтобы выжить, бросая людей на стену, надеясь, что она на вас не упадет. Откуда вы собирайтесь взять этих людей?» — задумался он.

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на информацию от анонимных чиновников США рассказал, что Москва и Киев ведут тайные переговоры о мире по линии Валерий Герасимов — Валерий Залужный. Он добавил, что диалог установлен вопреки указаниям украинского президента Владимира Зеленского и Белого дома.