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21:56, 1 декабря 2023Мир

В США заявили о ведущихся в обход Зеленского тайных переговорах Киева и Москвы

Журналист Херш: Герасимов и Залужный тайно ведут переговоры в обход Зеленского

Киев и Москва ведут тайные переговоры о мире по линии Герасимов — Залужный, вопреки желаниям президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома. Об этом в статье для сайта Substack рассказал американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от анонимных чиновников США.

По словам журналиста, высшие военачальники обсуждают возможность зафиксировать границы стран по текущей линии фронта, в этом случае за Россией сохраняется полуостров Крым и освобожденные в ходе СВО территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Взамен обсуждается вариант, что РФ позволит Украине вступить в НАТО, с оговоркой, что на территории страны нельзя будет разместить войска и наступательные вооружения альянса.

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      Александра Синицына
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