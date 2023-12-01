В США заявили о ведущихся в обход Зеленского тайных переговорах Киева и Москвы

Журналист Херш: Герасимов и Залужный тайно ведут переговоры в обход Зеленского

Киев и Москва ведут тайные переговоры о мире по линии Герасимов — Залужный, вопреки желаниям президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома. Об этом в статье для сайта Substack рассказал американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от анонимных чиновников США.

По словам журналиста, высшие военачальники обсуждают возможность зафиксировать границы стран по текущей линии фронта, в этом случае за Россией сохраняется полуостров Крым и освобожденные в ходе СВО территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Взамен обсуждается вариант, что РФ позволит Украине вступить в НАТО, с оговоркой, что на территории страны нельзя будет разместить войска и наступательные вооружения альянса.