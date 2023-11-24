Стало известно о желании США и ФРГ склонить Зеленского к переговорам с Россией

Bild: США и Германия хотят склонить Зеленского к переговорам с Россией

США и ФРГ хотят склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

В материале говорится, что сейчас Запад поставляет Украине лишь ту технику и в тех количествах, что поможет сдерживать силы России на фронте. При этом такая помощь западных стран не даст Украине возможности «отвоевать завоеванные территории». По этой причине авторы заключили, что США и ФРГ постепенно пытаются подталкивать Зеленского к переговорам.

В то же время Зеленский «должен сам прийти к пониманию, что дальше так продолжаться не может» и что необходимо сесть за стол переговоров. «Без требования извне. Он должен по собственной воле обратиться к нации и объяснить, что надо вести переговоры», — сказал собеседник издания.

Помимо этого, сейчас Вашингтон и Берлин готовят план «Б» — если переговоры сторон будут невозможны либо после них спецоперация России на Украине не закончится, то хотя бы можно попытаться заморозить конфликт на неопределенное время, заключили источники газеты.

Ранее экономист Филип Пилкингтон заявил, что сейчас западные страны находятся в слабой позиции. В связи с этим они стремятся всеми силами восстановить мир на Украине. В то же время эксперт назвал бессмысленными для России переговоры с Западом, так как военные уже активно продвигаются на ключевых стратегических участках фронта.