Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:41, 24 ноября 2023Мир

В Британии заявили о стремлении Запада к миру на Украине

UnHerd назвал бессмысленными для России переговоры с Западом

Экономист Филип Пилкингтон заявил, что сейчас западные страны находятся в слабой позиции и стремятся к миру на Украине. Об этом он написал в статье на британском портале UnHerd.

Эксперт назвал бессмысленными для России переговоры с Западом и подчеркнул, что российские военные продвигаются на ключевых стратегических участках.

«Западные лидеры мыслят геополитику так, будто на дворе 1823, а не 2023 — и их влияние на мировой арене тает у нас на глазах. Сейчас, когда военные варианты исчерпаны, они желают мира, но находятся в слабой позиции», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы

      В ЛНР рассказали о растущих потерях ВСУ из-за холодов

      В Госдуме призвали проверять заключенных до отправки на СВО и помилования

      Россиянам дали совет по выбору между китайскими и иранскими авто

      Бывшую 39-летнюю модель заметили на отдыхе в бикини

      В Британии заявили о стремлении Запада к миру на Украине

      Китай вошел в топ крупнейших поставщиков виски в Россию

      Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов

      На Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией

      Минобороны заявило о поражении 16 дронов над Крымом и Волгоградской областью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости