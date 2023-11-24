В Британии заявили о стремлении Запада к миру на Украине

UnHerd назвал бессмысленными для России переговоры с Западом

Экономист Филип Пилкингтон заявил, что сейчас западные страны находятся в слабой позиции и стремятся к миру на Украине. Об этом он написал в статье на британском портале UnHerd.

Эксперт назвал бессмысленными для России переговоры с Западом и подчеркнул, что российские военные продвигаются на ключевых стратегических участках.

«Западные лидеры мыслят геополитику так, будто на дворе 1823, а не 2023 — и их влияние на мировой арене тает у нас на глазах. Сейчас, когда военные варианты исчерпаны, они желают мира, но находятся в слабой позиции», — отметил он.

