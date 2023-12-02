Полиция Узбекистана начала оперативные мероприятия в столице

Полиция Узбекистана начала оперативные профилактические мероприятия в Ташкенте

Полиция Узбекистана начала оперативные профилактические мероприятия в столице страны, городе Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города в своем канале в Telegram.

«В целях предотвращения преступлений, усиления профилактики правонарушений и обеспечения безопасности граждан МВД, ГУВД Ташкента и другие правоохранительные органы проводят оперативные профилактические мероприятия по улучшению криминогенной обстановки на территории нашей столицы», — отмечается в заявлении.

В пресс-службе также добавили, что действия направлены на обеспечение спокойствия в городе.

Ранее председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что власть в странах Центральной Азии является приоритетом международных террористических организаций. Прежде всего террористы хотят захватить ее в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане и включить их в так называемый всемирный халифат, сказал Бортников на заседании СОРБ в Баку.