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13:53, 2 декабря 2023Силовые структуры

Прокуратура проверит Олега Тинькова по экстремистской статье

Mash: Генпрокуратура проверит бизнесмена Олега Тинькова по 282-й статье УК РФ

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Генпрокуратура проверит бизнесмена Олега Тинькова по экстремистской 282-й статье УК РФ — на предмет разжигания ненависти в отношении России. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает Mash.

Причиной проверки послужила одна из недавних публикаций бизнесмена в соцсетях. В посте Тиньков называет себя борцом за правду и негативно высказывается о людях.

По данным источника, жалобу на бизнесмена написали активисты из религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст». По их мнению, своими словами Тиньков разжигает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей.

Ранее прокуратура начала проверку публикаций певца Эдуарда Шарлота, задержанного 22 ноября в аэропорту, на признаки возбуждения ненависти или вражды.

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      Анастасия Алимпиева
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