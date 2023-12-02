Прокуратура проверит Олега Тинькова по экстремистской статье

Mash: Генпрокуратура проверит бизнесмена Олега Тинькова по 282-й статье УК РФ

Генпрокуратура проверит бизнесмена Олега Тинькова по экстремистской 282-й статье УК РФ — на предмет разжигания ненависти в отношении России. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает Mash.

Причиной проверки послужила одна из недавних публикаций бизнесмена в соцсетях. В посте Тиньков называет себя борцом за правду и негативно высказывается о людях.

По данным источника, жалобу на бизнесмена написали активисты из религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст». По их мнению, своими словами Тиньков разжигает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей.

Ранее прокуратура начала проверку публикаций певца Эдуарда Шарлота, задержанного 22 ноября в аэропорту, на признаки возбуждения ненависти или вражды.